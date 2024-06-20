تراجع مخزونات النفط الخام والوقود بأمريكا الأسبوع الماضي

ذكرت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، الخميس، أن مخزونات النفط الخام والبنزين ونواتج التقطير في الولايات المتحدة انخفضت في الأسبوع المنتهي في الرابع عشر من يونيو/حزيران، فيما ارتفعت صادرات الخام.

وأضافت أن مخزونات الخام هبطت 2.5 مليون برميل إلى 457.1 مليون مقارنة بتوقعات محللين في استطلاع أجرته وكالة "رويترز" بانخفاض بنحو 2.2 مليون برميل.

وقالت الإدارة إن مخزونات النفط الخام في مركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما ارتفعت 307 آلاف برميل الأسبوع الماضي.

وانخفض استهلاك الخام في مصافي التكرير 282 ألف برميل يوميا في الأسبوع المنتهي في الرابع عشر من يونيو حزيران، كما انخفض معدل تشغيل المصافي 1.5% إلى 93.5% من إجمالي الطاقة الإنتاجية.

وصعدت صادرات النفط الخام بنحو 1.2 مليون برميل يوميا إلى 4.4 مليون، في حين انخفض صافي الواردات بنحو 2.5 مليون برميل يوميا إلى 2.6 مليون.

وقالت الإدارة إن مخزونات البنزين في الولايات المتحدة هبطت 2.3 مليون برميل في الأسبوع إلى 231.2 مليون، مقارنة بتوقعات محللين استطلعت رويترز آراءهم بزيادة 600 ألف برميل.