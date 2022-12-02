البنك المركزي العراقي يعلن ارتفاع احتياط النقد الأجنبي إلى أكثر من 90 مليار دولار

أعلن البنك المركزي العراقي، اليوم الجمعة، تجاوز الاحتياطي النقدي، ما نسبته 160% من قيمة الدينار العراقي.

وقال مستشار البنك المركزي إحسان الياسري، في تصريح للوكالة الرسمية "واع"، إن "احتياطي البنك المركزي تجاوز لأول عتبة الـ 90 مليار دولار، وهو رقم كبير جداً، ويمثل مؤشراً على تعافي الاقتصاد العراقي، وإسناداً كبيراً لقيمة العملة العراقية".