البنك المركزي العراقي يعلن ارتفاع احتياط النقد الأجنبي إلى أكثر من 90 مليار دولار
أعلن البنك المركزي العراقي، اليوم الجمعة، تجاوز الاحتياطي النقدي، ما نسبته 160% من قيمة الدينار العراقي.
وقال مستشار البنك المركزي إحسان الياسري، في تصريح للوكالة الرسمية "واع"، إن "احتياطي البنك المركزي تجاوز لأول عتبة الـ 90 مليار دولار، وهو رقم كبير جداً، ويمثل مؤشراً على تعافي الاقتصاد العراقي، وإسناداً كبيراً لقيمة العملة العراقية".
وأضاف المسؤول العراقي، أن "قيمة العملة العراقية أو الرصيد تعدى 160 %، حيث بلغت قيمة الدينار العراقي أكثر من دينار ونصف".
وتابع أن "العملة العراقية تشهد الآن ارتفاعا وتعافياً كبيرين، حيث تعد من العملات الدولية القوية، رغم أنها ليست عملة دولية للتداول"، مبيناً أن "الحكومة ووزارة المالية تمتلكان فرصة لإسناد الفئات الهشة والفقيرة والمتقاعدين من ذوي الرواتب الضعيفة والمشمولين بالحماية الاجتماعية والمتقاعدين من خلال هذه الأموال بتخصيص جزء منها ضمن موازنة 2023".
واستفاد العراق بقوة من قفزة أسعار النفط، حتى مع الاضطرابات السياسية التي تشهدها البلاد وأثرت سلبا على اقتصاده.
والعراق ثاني أكبر منتج للنفط في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)؛ بمتوسط يومي 4.5 مليون برميل، ويعتمد بنسبة 97% على إيرادات النفط لتمويل موازنة البلاد السنوية.