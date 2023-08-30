تقرير: الشركات والعائلات الإسبانية تفضل صناديق الاستثمار على الودائع
أفادت بيانات بنك إسبانيا بأن الادخار في الودائع من قبل الشركات والعائلات شهد تراجعًا هائلًا؛ نتيجة عدم تقديم البنوك للحوافز والفوائد المرغوبة، بحسب موقع "إنفوباي" الإخباري.
وأشارت بيانات أوردها الموقع في تقرير له إلى أن تلك الودائع انخفضت في يوليو/تموز الماضي إلى 1.28 تريليون يورو، أي أقل بمقدار 25.6 مليار يورو عن الشهر نفسه من العام الماضي.
وذكر التقرير أن مدخرات العائلات انخفضت إلى 984.800 مليون يورو في شهر يوليو/تموز الماضي، وهو أقل بمقدار 12.600 مليون يورو عما كانت عليه في يوليو عام 2022.
كما اختارت الشركات خفض مدخراتها بآجال ثابتة في نهاية يوليو/تموز الماضي، محتفظة بـ 299.000 مليون يورو بدلًا من إيداعها في البنوك، مقارنة بالعام الماضي.
وقال التقرير: "يُعد المحفز الرئيسي الذي دفع صغار المدخرين والشركات إلى الخروج من الودائع هو محاولة الحصول على أفضل عائد على رؤوس أموالهم، الذي تحرمهم منه البنوك الكبرى بسبب الارتفاع في أسعار الفائدة ذات الشروط الثابتة، الذي بدأه البنك المركزي الأوروبي في يوليو/تموز من العام الماضي عندما وضع سعر الفائدة عند 4.25%".
ولفت إلى أن الرغبة في الحصول على المزيد من العوائد الجذابة للشركات والأفراد دفعت إلى وضع الأموال المستردة من ودائعهم في مدخرات أخرى أكثر ربحًا، مثل صناديق الاستثمار وأذونات الخزانة، حيث إن الربحية الناتجة عن الصناديق تقترب حتى الآن من 4%، أي ما يقارب ضعف ما تقدمه الودائع في المتوسط".
وأكد التقرير أن ذلك أدى إلى ارتفاع الأصول التي تديرها صناديق الاستثمار في إسبانيا لأعلى مستوياتها على الإطلاق، حيث شهدت الصناديق زيادة تقارب 25.7 مليار يورو في النصف الأول من العام الجاري فقط، أي أكثر بنسبة 8.4% من العام الماضي، وفق جمعية أصحاب العمل "إنفيركو".
المصدر: موقع "إنفوباي" الإخباري