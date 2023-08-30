تقرير: الشركات والعائلات الإسبانية تفضل صناديق الاستثمار على الودائع

أفادت بيانات بنك إسبانيا بأن الادخار في الودائع من قبل الشركات والعائلات شهد تراجعًا هائلًا؛ نتيجة عدم تقديم البنوك للحوافز والفوائد المرغوبة، بحسب موقع "إنفوباي" الإخباري.

وأشارت بيانات أوردها الموقع في تقرير له إلى أن تلك الودائع انخفضت في يوليو/تموز الماضي إلى 1.28 تريليون يورو، أي أقل بمقدار 25.6 مليار يورو عن الشهر نفسه من العام الماضي.

وذكر التقرير أن مدخرات العائلات انخفضت إلى 984.800 مليون يورو في شهر يوليو/تموز الماضي، وهو أقل بمقدار 12.600 مليون يورو عما كانت عليه في يوليو عام 2022.

كما اختارت الشركات خفض مدخراتها بآجال ثابتة في نهاية يوليو/تموز الماضي، محتفظة بـ 299.000 مليون يورو بدلًا من إيداعها في البنوك، مقارنة بالعام الماضي.