الدولار يتماسك مع قرب إعلان بيانات التضخم الأمريكي

استقر الدولار، اليوم الاثنين، قبيل إعلان تقرير مهم لبيانات التضخم الأمريكي في وقت لاحق هذا الأسبوع والذي يوفر المزيد من المؤشرات على توقعات السياسة النقدية في مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي)، بعدما بدأت الأسواق العام بداية مترددة مع تقليص المراهنات على خفض أسعار الفائدة.

وكانت المعاملات ضعيفة في آسيا في ظل عطلة عامة لبورصة اليابان.

وارتفع الدولار 0.05 % مقابل الين إلى 144.67 مواصلا مكاسبه من الأسبوع الماضي عندما قفز 2.6 % مقابل العملة اليابانية في أفضل أداء أسبوعي له منذ يونيو/ حزيران 2022.

وصعد الدولار النيوزيلندي 0.1 %إلى 0.6248 دولار بعد تراجعه 1.2 % في الأسبوع الماضي. واستقر مؤشر الدولار عند 102.38.