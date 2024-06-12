زوار ينظرون إلى سيارة BYD الكهربائية في معرض شنغهاي للسيارات
زوار ينظرون إلى سيارة BYD الكهربائية في معرض شنغهاي للسيارات رويترز

تهديد أوروبي بفرض رسوم إضافية على السيارات الصينية

هددت المفوضية الأوروبية الأربعاء، بفرض رسوم جمركية إضافية على واردات السيارات الكهربائية من الصين اعتبارًا من الرابع من يوليو (تموز)، متهمة بكين بتوفير الدعم لشركات تصنيع السيارات بشكل غير قانوني، مع الإعلان عن رغبتها في الحوار.

تُفرض على المركبات المصنعة في الصين حاليًّا رسوم بنسبة 10%، بحسب "فرانس برس".

وتخطط بروكسل على وجه الخصوص لزيادة هذه الرسوم إلى 17,4% لشركة "بي واي دي" و20% لشركة جيلي و38,1% لشركة سايك.

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وسيختلف المبلغ المفروض تبعًا لمستويات الدعم العام الذي تتلقاه هذه الشركات.

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