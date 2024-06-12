تهديد أوروبي بفرض رسوم إضافية على السيارات الصينية

هددت المفوضية الأوروبية الأربعاء، بفرض رسوم جمركية إضافية على واردات السيارات الكهربائية من الصين اعتبارًا من الرابع من يوليو (تموز)، متهمة بكين بتوفير الدعم لشركات تصنيع السيارات بشكل غير قانوني، مع الإعلان عن رغبتها في الحوار.

تُفرض على المركبات المصنعة في الصين حاليًّا رسوم بنسبة 10%، بحسب "فرانس برس".

وتخطط بروكسل على وجه الخصوص لزيادة هذه الرسوم إلى 17,4% لشركة "بي واي دي" و20% لشركة جيلي و38,1% لشركة سايك.