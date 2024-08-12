أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، الاثنين، بأن وكالة "فيتش" خفّضت التصنيف الائتماني لإسرائيل من "A+" إلى "A"، لافتة إلى تفاقم المخاطر الجيوسياسية مع استمرار الحرب على غزة.

وأبقت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني على نظرتها المستقبلية لإسرائيل "عند مستوى سلبي"، وفق ما أوردته وكالة "رويترز".

وفي أول تعليق له، قال بتسلئيل سموتريتش وزير المالية الإسرائيلي إن "خفض التصنيف الائتماني لإسرائيل بسبب الحرب وتداعياتها والمخاطر الجيوسياسية هو أمر طبيعي".

وأضاف، في تدوينة عبر منصة "إكس"، أن "إسرائيل تخوض حرباً وجودية هي الأطول والأكثر تكلفة اقتصادياً في تاريخها وتدور رحاها على عدة جبهات في ذات الوقت"، على حد تعبيره.

وتابع سموتريتش: "بعد أن ننتصر في الحرب ونستعيد الأمن ونقر موازنة مسؤولة سوف يرتفع التصنيف الائتماني مرة أخرى".