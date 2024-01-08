"القائمة السلبية" تعمّق الأزمة بين تونس و"النقد الدولي"

بشأن ذلك، استبعد وزير المالية التونسي الأسبق حسين الديماسي أن تصل درجة التوتر بين تونس وصندوق النقد الدولي إلى القطيعة التامة، والتي تتمثل في الانسحاب منه.

وأضاف حسين الديماسي، لـ "إرم نيوز"، أن "هذا التصنيف الجديد له معاييره، لكن ستكون له تداعيات سلبية جداً على تونس؛ لأنها بحاجة أكيدة لقروض سواء داخلية أو خارجية؛ نظراً للوضعية السيئة للميزانية على مستوى العجز".

وتابع: "إذا قام صندوق النقد بهذا التصنيف السلبي فهذا يعني أن كل الشركاء الماليين والاقتصاديين والتجاريين ستكون لهم نظرة سلبية تجاه تونس".

وأشار إلى أنه "ستكون هناك صعوبة كبيرة في التعامل مع هذه الأطراف، وهذا التقييم الذي قام به صندوق النقد الدولي ليس خاطئا؛ لأن المؤشرات الحالية في تونس سلبية جداً، سواء على المستوى الاقتصادي أو المالي أو الاجتماعي".

وكان الرئيس التونسي قيس سعيّد قال إنه يرفض خضوع بلاده لـ "إملاءات صندوق النقد الدولي مثل التفويت في المؤسسات العمومية أو رفع الدعم؛ لأن ذلك من شأنه أن يمس السلم الاجتماعي".