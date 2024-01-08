"القائمة السلبية" تعمّق الأزمة بين تونس و"النقد الدولي"
أثار إصدار صندوق النقد الدولي قائمة جديدة للدول السلبية، التي تضمنت لأول مرة تونس، والتي حصلت على عضوية في الصندوق سنة 1958، جدلاً في البلاد بشأن تداعياته المحتملة.
وقال الصندوق إن القائمة تضم الدول التي تأخر إجراء مشاورات معها، مثل فنزويلا واليمن وبيلاروسيا وتشاد وهايتي وميانمار.
بشأن ذلك، استبعد وزير المالية التونسي الأسبق حسين الديماسي أن تصل درجة التوتر بين تونس وصندوق النقد الدولي إلى القطيعة التامة، والتي تتمثل في الانسحاب منه.
وأضاف حسين الديماسي، لـ "إرم نيوز"، أن "هذا التصنيف الجديد له معاييره، لكن ستكون له تداعيات سلبية جداً على تونس؛ لأنها بحاجة أكيدة لقروض سواء داخلية أو خارجية؛ نظراً للوضعية السيئة للميزانية على مستوى العجز".
وتابع: "إذا قام صندوق النقد بهذا التصنيف السلبي فهذا يعني أن كل الشركاء الماليين والاقتصاديين والتجاريين ستكون لهم نظرة سلبية تجاه تونس".
وأشار إلى أنه "ستكون هناك صعوبة كبيرة في التعامل مع هذه الأطراف، وهذا التقييم الذي قام به صندوق النقد الدولي ليس خاطئا؛ لأن المؤشرات الحالية في تونس سلبية جداً، سواء على المستوى الاقتصادي أو المالي أو الاجتماعي".
وكان الرئيس التونسي قيس سعيّد قال إنه يرفض خضوع بلاده لـ "إملاءات صندوق النقد الدولي مثل التفويت في المؤسسات العمومية أو رفع الدعم؛ لأن ذلك من شأنه أن يمس السلم الاجتماعي".
من جانبه، قال الخبير الاقتصادي رضا الشكندالي، لـ "إرم نيوز"، إن "تونس ستواجه مع الأسف تداعيات سلبية بسبب هذا التصنيف الجديد؛ لأنها تراهن مثلاً على دول صديقة وشقيقة في القروض والتمويلات، لكن هذه الدول ستتخوف بعد صدور قائمة صندوق النقد الدولي، وسوف تتساءل عما إذا كانت تونس قادرة على التسديد إذا لم تقم بالإصلاحات".
وأضاف الشكندالي أن "فرضية حدوث قطيعة تبقى مستبعدة في الوقت الراهن؛ لأن تونس بصدد استكمال مساهماتها في الصندوق، وبمجرد أن تتوقف عن تقديم مساهماتها يمكن الحديث عن قطيعة تامة بين البلاد والصندوق".
وفي كانون الأول/ديسمبر الماضي، طلبت السلطات التونسية من صندوق النقد الدولي تأجيل زيارة وفد تابع له، وهو ما استجاب له الصندوق.
بينما لم يستبعد المحلل السياسي محمد صالح العبيدي فرضية الوصول إلى قطيعة، قائلاً إن "هناك غموضاً فيما يخص تمويل عجز موازنة الدولة من قبل الحكومة، ومع موقف الرئيس قيس سعيّد من صندوق النقد الدولي قد نرى بالفعل قطيعة معه".
وأكد العبيدي، لـ "إرم نيوز"، أن "الإشكالية تتمثل الآن بالسؤال: من أين ستأتي السلطات بالأموال اللازمة لسد عجز الموازنة وإنهاء ديون وتمويلات حصلت عليها في السنوات الماضية؟".
واستنتج المحلل السياسي التونسي أن "نظرة السلطات إلى صندوق النقد الدولي تبدو سلبية جداً، وهو ما يجعلنا لا نستبعد فرضية الوصول إلى قطيعة، خاصة في غياب التواصل بين الطرفين".