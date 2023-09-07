انخفاض أسهم أوروبا بفعل التباطؤ الاقتصادي ومخاوف رفع الفائدة

واصلت الأسهم الأوروبية تكبد خسائر للجلسة السادسة على التوالي، الأربعاء، بعد أن نالت المخاوف من تباطؤ النمو العالمي من الرغبة في المخاطرة، وضغط ارتفاع عوائد السندات أيضًا على الأسهم.

وأغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي منخفضًا 0.6 % بعد بلوغه أدنى مستوى في أكثر من أسبوع في وقت سابق من اليوم.

وفي دليل آخر على تباطؤ النمو الاقتصادي، أظهرت بيانات انخفاض الطلبيات الصناعية الألمانية أكثر من المتوقع، في يوليو/تموز، متراجعة بعد مكاسب حادة في قطاع الطيران في الشهر السابق.