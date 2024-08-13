خفضت وكالة الطاقة الدولية (IEA)، اليوم الثلاثاء، توقعات الطلب على النفط خلال العام المقبل.

ووفق تقرير للوكالة نشرته على موقعها الإلكتروني بعنوان "تباطؤ نمو الطلب العالمي على النفط بسبب الرياح الاقتصادية المعاكسة"، فإنه من المتوقع أن يتباطأ الطلب العالمي على النفط خلال 2025 إلى 950 ألف برميل يوميًا، مقابل 980 ألف برميل يوميًا في توقعات شهر يوليو/تموز الماضي.

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وأشار التقرير إلى أن انتهاء انتعاش الاقتصاد الصيني بعد جائحة كورونا يحد من الطلب العالمي على النفط.

لكن بحسبه، فإن الاقتصادات المتقدمة، ولا سيما الولايات المتحدة التي تستهلك ثلث البنزين العالمي، تعوض هذا النقص.

وانكمش الطلب الصيني على النفط للشهر الثالث على التوالي في يونيو/حزيران الماضي.

وأفادت بيانات حكومية بانخفاض واردات النفط الصينية خلال يوليو/تموز الماضي لأدنى مستوى له، منذ إغلاق كورونا في سبتمبر/أيلول 2022.

وذكرت الوكالة الدولية أن الطلب على النفط ارتفع عالميًا خلال الربع الثاني من 2024 بمقدار 870 ألف برميل يوميًا، لكنّ تراجُع الطلب الصيني حدَّ من الزيادة.

وتوقعت ارتفاع مخزونات النفط العالمية بمعدل 860 ألف برميل يوميًا في المتوسط خلال ​​العام المقبل، بدعم من زيادة إنتاج دول خارج أوبك+ بنحو 1.5 مليون برميل يوميًا في عامي 2024 و2025، وهو ما يتجاوز نمو الطلب المتوقع.