موريتانيا تسعى لمراجعة اتفاقية الصيد مع اليابان

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اتفاقية بين موريتانيا واليابان تتيح لعشرين سفينة يابانية خاصة بصيد سمك التونه العمل في المياه الإقليمية الموريتانية الغنية بالأسماك ذات الجودة العالية.