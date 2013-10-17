مصر تسعى لإقامة 10 صوامع للقمح باستثمار 800 مليون جنيه

القاهرة - نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية عن وزير التموين، محمد أبو شادي، قوله إنّ مصر ستبني عشرة صوامع لتخزين القمح بسعة تخزينية إجمالية 300 ألف طن واستثمارات قدرها 800 مليون جنيه (116.1 مليون دولار) في إطار مشروع قومي لإقامة 50 صومعة على مستوى البلاد.

وقال الوزير إنّ الصوامع العشرة تمثل المرحلة الثانية من مشروع إقامة 50 صومعة تقدر تكلفة الواحدة منها بنحو 80 مليون جنيه.

وأضاف "المرحلة الأولى من المشروع القومي لتخزين الأقماح تضمنت إنشاء 25 صومعة تم الإنتهاء من إنشاء 22 صومعة معدنية بسعة تخزينية إجمالية 660 ألف طن حيث سعة كل صومعة 30 ألف طن".

وذكر أبو شادي إنّه يجري حالياً بناء ثلاث صوامع تشمل اثنتان في الإسكندرية سيكتمل العمل فيهما في ابريل/ نيسان المقبل والأخرى في مرسى مطروح وسينتهي العمل فيها عام 2015.

ونقلت الوكالة عن محمود عبد الحميد رئيس الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين التابعة لوزارة التموين قوله إنّ مشروع إنشاء 50 صومعة سيرفع السعة التخزينية لمصر من القمح في صوامع القطاع العام والخاص إلى أربعة ملايين طن.