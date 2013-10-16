خبير: الاقتصاد البريطاني ينمو بمعدل سنوي بين 3 و 4%

لندن - قال سبنسر ديل كبير الخبراء الاقتصاديين لدى بنك انجلترا المركزي في كلمة نشرت الأربعاء إن اقتصاد بريطانيا يتعافى وتشير أحدث البيانات إلى أنه ينمو حالياً بمعدل سنوي يتراوح بين ثلاثة إلى أربعة في المئة.

ورغم ذلك أكد ديل أن مستوى الناتج الاقتصادي بشكل عام لا يزال منخفضاً بنحو ثلاثة في المئة عن ذروته قبل الأزمة وأن البنك المركزي ليس على وشك رفع أسعار الفائدة.

وتابع ديل في كلمة نشرها بنك انجلترا المركزي "ليس لدي علم بمدى سرعة البنك في رفع الفائدة. سيعتمد ذلك بشكل مهم على مدى تعافي الإنتاجية مع زيادة الطلب".

وأضاف "لكن النظرة المستقبلية للجنة السياسات النقدية في البنك المركزي توضح أنه بعد أسوأ ركود في تاريخ ما بعد الحرب وأضعف تعافي على الإطلاق فإن من المرجح أن يكون الوضع مختلفاً في هذه المرة. المهم هو مستويات النمو وليس معدلات النمو".