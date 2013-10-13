مسؤولو صندوق النقد يخففون شروط قرض للأردن

واشنطن - خفف مسؤولو صندوق النقد الدولي بعض الأهداف المالية وأهدافاً أخرى للأردن بموجب برنامج قرض قيمته مليارا دولار إذ تكافح البلاد للتعامل مع تدفق اللاجئين السوريين وتعطل إمدادات للطاقة.

ووافق مسؤولون بالصندوق على منح الأردن 258 مليون دولار هي الشريحة الثالثة من مساعدات ضمن برنامج اقتراض مدته ثلاث سنوات بدأ العام الماضي لمساعدة المملكة في الإسراع بتنفيذ إصلاحات اقتصادية ودعم النمو.

لكن ما زال ضرورياً أن يوقع المجلس التنفيذي لصندوق النقد على صرف تلك الأموال وهو ما سيحدث في نوفمبر/ تشرين الثاني.

وسيحصل الأردن على الأموال المتبقية إذا رأى الصندوق أنّ البلاد امتثلت بصورة كافية لشروط البرنامج الذي يشمل تنظيم الأوضاع المالية للحكومة وخفض دعم الكهرباء والوقود.

ومن شأن موافقة الصندوق أن تساعد الأردن في الحصول على مساعدات من جهات مانحة أخرى.

ويخطط الأردن أيضا لبيع سندات دولية مضمونة من الولايات المتحدة لكنه أجل إصدارها بفعل أزمة الميزانية الأمريكية والتي أثارت مخاوف الأسواق العالمية.

ويتوقع صندوق النقد نمو اقتصاد الأردن بين ثلاثة و3.5 بالمئة في العام المقبل بدعم من ضخ أموال الخليجية تنفيذ مشروعات في مجال البنية الأساسية.

ومن المتوقع استمرار تراجع معدل التضخم الذي انخفض إلى خمسة بالمئة على أساس سنوي في أغسطس / آب.