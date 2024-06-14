الذهب يتجه لتسجيل أول مكسب في أربعة أسابيع

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الجمعة، وتتجه لتسجيل أول مكسب أسبوعي في أربعة أسابيع، بعدما أظهرت بيانات اقتصادية أمريكية تراجع ضغوط الأسعار، ما يعزز التفاؤل بشأن احتمال أن يخفّض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة قريبًا. حسب وكالة "رويترز".

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 2306.89 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0334 بتوقيت غرينتش. وربح المعدن النفيس 0.5% منذ بداية الأسبوع.

كما زادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2% إلى 2322.00 دولارا.

وأظهرت بيانات أمس الخميس، أن أسعار المنتجين في الولايات المتحدة انخفضت على غير المتوقع في مايو/ أيار، وهو مؤشر آخر على أن التضخم ينحسر بعد ارتفاعه في الربع الأول.

وجاءت هذه البيانات في أعقاب تقرير مؤشر أسعار المستهلكين الذي جاء أضعف من المتوقع، وصدر قُبيل اجتماع المركزي الأمريكي يوم الأربعاء. وفي الاجتماع ثبّت المركزي أسعار الفائدة، وأشار إلى إرجاء بدء تخفيضات الفائدة إلى ديسمبر/ كانون الأول.

وتظهر هذه البيانات بعض التراجع في ضغوط الأسعار، مما يُبقي على آمال خفض الفائدة في سبتمبر/ أيلول.

ووفقا لأداة فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي فإن المتعاملين يتوقعون حاليا بنسبة 67% خفضا في سبتمبر/ أيلول.

وتقلل الفائدة المنخفضة من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك التي لا تدر عوائد.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.3% إلى 29.08 دولار للأوقية وصعد البلاتين 0.9% إلى 955.32 دولار، وزاد البلاديوم 0.8% إلى 890.28 دولار. وتتجه المعادن الثلاثة لتسجيل خسائر أسبوعية.