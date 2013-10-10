مصر تلغي مناقصة لشراء القمح بسبب ارتفاع الأسعار

القاهرة - قالت الهيئة العامة للسلع التموينية في مصر الخميس إنها ألغت مناقصة لشراء قمح للشحن في الفترة بين 21 و30 نوفمبر تشرين الثاني لأن الأسعار المعروضة كانت مرتفعة جداً.

وكانت هذه ستعد المناقصة الدولية الحادية عشرة لمصر منذ فبراير شباط والعاشرة منذ عزل الجيش للرئيس محمد مرسي في الثالث من يوليو تموز.

وقال ممدوح عبد الفتاح نائب رئيس الهيئة لرويترز عبر الهاتف إن الهيئة ألغت المناقصة بسبب الأسعار المرتفعة.

وتشتري مصر عادة نحو عشرة ملايين طن من القمح سنوياً من الأسواق الدولية وتستخدم خليطاً من القمحين المحلي والمستورد لإنتاج الخبز المدعم الذي يعتمد عليه ملايين المصريين. وقد خفضت وارداتها في السنة المالية الماضية حين عولت على ارتفاع المحصول المحلي.

وقال تاجر أوروبي "مصر تواجه تكاليف مرتفعة لواردات القمح لأن الإمدادات من منطقة البحر الأسود أقل من التقديرات وأسعار قمح الاتحاد الأوروبي ارتفعت إلى أعلى مستوى في ثلاثة أشهر ونصف اليوم الخميس".

وأضاف "العروض في مناقصة اليوم تزيد 20 إلى 24 دولاراً للطن فوق ما دفعته مصر في المناقصة السابقة في العاشر من سبتمبر (أيلول)". وتابع "زيادة 20 دولاراً للطن تعني ارتفاع تكاليف كل 100 ألف طن بمقدار مليوني دولار. هذا سيكون مؤلماً لبلد مازال في أزمة اقتصادية".