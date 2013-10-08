مركز دبي المالي العالمي يخطط لتوسعة بـ4 مليارات دولار

دبي - أعلن مركز دبي المالي العالمي الثلاثاء خططا للتوسع بتكلفة 15 مليار درهم (أربعة مليارات دولار) إذ تسعى المنطقة المعفاة من الضرائب لاجتذاب مزيد من الشركات العالمية.

وقال بريت شيفر الرئيس التنفيذي لمركز دبي المالي العالمي للعقارات في مقابلة إن شركته التي تشرف على التطوير العقاري لمركز دبي المالي العالمي تبحث عن مستثمرين لتطوير نحو عشرة ملايين قدم مربعة من خلال مشروعات مشتركة.

وقال شيفر "من إجمالي 25 مليون قدم مربعة اكتمل تطوير 15 مليونا فقط حتى الآن"، وأضاف "ندعو كبار المطورين والمستثمرين لتقديم عروض لتنفيذ هذه التوسعة من خلال مشروع مشترك معنا"، وتبلغ التكلفة الإجمالية للتوسعة 15 مليار درهم ومن المتوقع إتمامها خلال عشر سنوات.

وتهدف الخطة لبناء منشأة متعددة الاستخدامات منها 65 بالمئة مكاتب إدارية و20 بالمئة وحدات سكنية و15 بالمئة لمتاجر التجزئة. ويعمل في مركز دبي المالي العالمي حاليا نحو ألف شركة.

وتزيد نسبة المكاتب الشاغرة في دبي على 40 بالمئة لكن المكاتب في مركز دبي المالي العالمي وغيره من المناطق المعفاة من الضرائب تعتبر عقارات ممتازة وعليها طلب كبير.

(الدولار = 3.6730 درهم إماراتي)