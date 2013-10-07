مصر: دول الخليج مستعدة للاستثمار في مشروعات حكومية

القاهرة- قال نائب لرئيس الوزراء المصري إن مصر تأمل في بدء إعلان تفاصيل برنامجها الاستثماري للعام المالي الحالي في وقت لاحق هذا الشهر وإن دولا خليجية عربية وافقت على تقديم دعم مالي إضافي.

ولم يذكر نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، زياد بهاء الدين حجم الدعم الإضافي الذي ستقدمه السعودية والإمارات والكويت بعدما وافقت على تقديم 12 مليار دولار دعما للقاهرة بعدما عزل الجيش الرئيس الإسلامي محمد مرسي.

وأعلن مجلس الوزراء المصري عن برنامج استثماري بقيمة 120 مليار جنيه في العام المالي حتى حزيران/يونيو 2014.

وقال بهاء الدين، الأحد، إن المناقشات مستمرة منذ بعض الوقت مع الإماراتيين وإن البرنامج النهائي لم يعلن حتى الآن نظرا لتوخي الجانبين الحذر من تقديم تعهدات لم يتم إنجاز تفاصيلها بالكامل.

وعبر عن أمله في إعلان الحزمة الأولى على الأقل من المشروعات قريبا مضيفا أن ذلك قد يكون خلال أيام.

وقال إن دول الخليج وافقت من حيث المبدأ على الاستثمار في مشروعات تدخل ضمن برنامج وزاراتي التخطيط والمالية.

وأضاف أن هناك برامج تلتزم الحكومة بالإنفاق عليها على أي حال وإن دول الخليج تقول إنها ستتولى الإنفاق على مشروعات، لافتا إلى أن هذا "نوع من دعم الميزانية".

وتقول الحكومة المؤقتة إنها ستتجنب اتخاذ إجراءات تقشفية وستسعى إلى تحفيز الاقتصاد من خلال ضخ استثمارات جديدة.

وتريد تجنب إجراءات لا تحظى بتأييد شعبي لسد العجز في الميزانية مثل زيادة الضرائب أو خفض دعم الغذاء أو الوقود الذي يلتهم نحو خمس ميزانية الدولة.

وقال بهاء الدين إن الكويت مستعدة لتمويل مشروعات وإن المناقشات جارية معها.

وكان السفير السعودي بالقاهرة قال في آب/ أغسطس إن المملكة تدرس تقريرا قدمته مصر يتضمن تفاصيل الاحتياجات المالية للبلاد حتى حزيران/ يونيو 2014.