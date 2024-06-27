"وول ستريت" تغلق على ارتفاع طفيف قبل بيانات التضخم‎

أغلقت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت على ارتفاع طفيف اليوم الأربعاء بعد تقلب شهدته جلسة التداول وإحجام بين المستثمرين.

يأتي ذلك وسط ترقب لمناظرة بين المرشحَين الأبرز لانتخابات الرئاسة في الولايات المتحدة وبيانات التضخم التي يراقبها عن كثب صناع السياسة في بنك الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).

ومن المقرر صدور العديد من البيانات الاقتصادية خلال الأسبوع الجاري، ومنها مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي يوم الجمعة، وهو مقياس التضخم المفضل لدى مجلس الاحتياطي الاتحادي في تحديد مسار السياسة النقدية.

ووفقا للبيانات الأولية ارتفع المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 8.89 نقطة، أو 0.16 بالمئة، إلى 5478.19 نقطة.

وزاد المؤشر ناسداك المجمع 85.01 نقطة، أو 0.48 بالمئة، إلى 17802.66 نقطة.

وتقدم المؤشر داو جونز الصناعي 17.43 نقطة، أو 0.04 بالمئة، إلى 39129.59 نقطة.