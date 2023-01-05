"النفط اليمنية" تنفي موافقتها على استحواذ "زينيث" على أصول "أو.إم.في" النمساوية

أعلنت وزارة النفط والمعادن اليمنية مساء الأربعاء، عدم موافقتها على استحواذ شركة "زينيث" الهولندية على أصول الطاقة التابعة لشركة لشركة (OMV) النمساوية في البلاد، من خلال صفقة تقدر قيمتها بأكثر من 21.6 مليون دولار، بحسب ما ذكرت وكالة "رويترز".

وقالت الوزارة، التابعة للحكومة اليمنية المُعترف بها دوليا، في بيان نشرته وكالة "سبأ" الرسمية، إنه "لم يتم إبرام أي اتفاق مع شركة زينيث وإن الوزارة ما زالت تدرس الوثائق المقدمة من شركة (أو.إم.في)".

واستغرب البيان من إصدار شركة زينيث "مثل هذه التصريحات المنافية للحقيقة"، وحمَل الشركتين "مسؤولية نشر مثل هذه الأخبار المضللة للرأي العام".

وأكدت الوزارة أنها "ما زالت ترى أن شركة زينيث ليس لديها الكفاءة والقدرة المالية والفنية المعتمدة لدى الوزارة وهيئة النفط ولا تنطبق عليها المعايير المنظمة لحالات التخلي عن ملكية الحصة المملوكة للشركة النمساوية".