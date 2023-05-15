"الدوار الأوراسي".. طريق روسيا لوصول البضائع الأمريكية والأوروبية

لا تزال البضائع الغربية خاصة "السلع الحساسة الأمريكية والأوروبية"، تتدفق إلى روسيا رغم العقوبات المفروضة على موسكو منذ بدء غزوها لأوكرانيا، عبر ما يطلق عليه الغربيون "طريق الدوار الأوراسي"، وفق ما أوردته صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية في تقرير لها نشر الأحد.

ووفقًا لمسؤولين غربيين وبيانات جمعتها "وول ستريت جورنال"، فإن مجموعة من الجمهوريات السوفيتية السابقة، برزت كمركز رئيس لإعادة الشحن لرقائق الكمبيوتر الأمريكية والأوروبية والليزر وغيرها من المنتجات ذات الاستخدامات المدنية والعسكرية المتجهة إلى روسيا.

وارتفعت صادرات الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي من السلع الحساسة ذات الاستخدام المزدوج إلى البلدان المجاورة لروسيا بشكل حاد في عام 2022.

وكذلك ارتفعت شحنات هذه البلدان من هذه المنتجات إلى روسيا، غالبًا بنسبة مماثلة، وذلك حسب ما نقلت الصحيفة عن تحليل لبيانات التجارة للأمم المتحدة.