روسيا تمدد اتفاق حبوب البحر الأسود وأوكرانيا تؤكد التزامها

نقلت وكالة "تاس" الروسية للأنباء، اليوم الثلاثاء، عن نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر جروشكو قوله إنه تم تمديد اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود 60 يومًا، وهو الاتفاق الذي يسهل صادرات أوكرانيا الزراعية.

وقال جروشكو للوكالة الروسية: "في الواقع، جرى تمديد الاتفاق. تم الاتفاق على تمديده 60 يومًا".

وتعليقًا على ذلك، قال مسؤول كبير بالحكومة الأوكرانية إن كييف ستلتزم ببنود الاتفاق الموقع سلفًا بشأن تمديد مبادرة تصدير الحبوب عبر البحر الأسود لمدة 120 يومًا.

وقال المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه لرويترز: "سنتبع الاتفاق بدقة".

من جهتها، قالت وزارة الدفاع التركية إن المحاثات بشأن تمديد اتفاق الحبوب لا تزال مستمرة.