انخفاض قياسي لأسعار المنتجين يعزز الأمل بانحسار التضخم في ألمانيا

سجلت أسعار المنتجين في ألمانيا أكبر انخفاض على أساس سنوي في أغسطس آب منذ بدء جمع البيانات في عام 1949، ما عزز الآمال في أن يواصل التضخم انحساره في أكبر اقتصاد في أوروبا.

وأفاد مكتب الإحصاءات الاتحادي في ألمانيا، اليوم الأربعاء، بأن أسعار المنتجين انخفضت 12.6 بالمئة على أساس سنوي.

وكان محللون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا تراجعا 12.6 بالمئة.