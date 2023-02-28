راتب طالبي اللجوء بالسويد يكفي لتذكرة واحدة في الترام

تخوض النقابات المهنية في السويد "ماراثوناً إعجازياً" مع الحكومة حول مسألة زيادة الأجور لمواجهة التضخم وارتفاع الأسعار الجنوني الذي سجلته الأسواق السويدية في الشهر الأول من العام الجاري.

وبعد سلسلة مفاوضات، تمت الموافقة على مقترح برفع الدخل الشهري للمواطن في السويد 2% العام الجاري، في الوقت الذي طالب فيه العمال والنقابات بنسبة 5.4% ثم قامت بخفضها وجعلها 4.4%.

وفي خضم هذه المفاوضات التي كانت الشغل الشاغل للنقابات والرأي العام نهاية العام الماضي، لم يكترث أحد إلى شريحة ما زالت تتقاضى ذات الدخل الشهري منذ 30 عاماً، رغم ما جرى من أحداث عبثت بالقوة الشرائية في السويد، ألا وهي شريحة طالبي اللجوء.

معاناة طالبي اللجوء

وقال كريم البارودي (29 عاماً) لـ"إرم نيوز" إنه "مع ارتفاع التضخم وازدياد الأسعار في البلاد، انخفضت القيمة الحقيقية للمساعدات كثيراً وأصبحنا نعاني في تأمين حاجاتنا الأساسية".

رغم كل ما عصف بالبلاد من مشكلات اقتصادية وأزمات مالية، لا تزال المساعدات التي تقدمها مصلحة الهجرة لطالبي اللجوء في السويد عند 71 كرونة يومياً للشخص البالغ، بحسب البارودي، وهو سوري الجنسية ينتظر استصدار إقامته بعد تقديم طلب اللجوء.

وأوضح أن "هذه القيمة المادية أقرها القانون السويدي في عام 1994 وإلى الآن لا تزال سارية دون أي تعديل، ونحن طالبي اللجوء نعيش على المساعدات وليس لدينا أي مصدر رزق آخر".

وأضاف البارودي أنه "في مراكز اللجوء والمساكن التي يقدم فيها الطعام تساوي المساعدة المالية حوالي 24 كرونة في اليوم، والتي لا يقدم فيها الطعام تصل إلى 71 كرونة، وعند تقديم طلب اللجوء يجب أن نخبر مصلحة الهجرة عن أي مبالغ بحوزتنا، وإذا حصلنا على عمل يجب أن نبلغ مصلحة الهجرة عن ذلك، وإلا نعتبر مجرمين".

وخول القانون السويدي طالب اللجوء تقديم طلب للحصول على منحة خاصة في حال أراد شراء أي حاجيات إضافية أو ملابس أو أدوات.