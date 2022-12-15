صعود الدولار يشلّ الأسواق العراقية ويثقل كاهل المستهلكين

وسريعًا انعكس هذا الارتفاع والهبوط على واقع الأسواق وحركة المتبضعين، في ظل قلق التجار من استيراد مواد إضافية، ما قد يعرضهم لمخاطر الخسائر، كما انخفضت القدرة الشرائية للمستهلكين بداعي الترقب، وعدم إنفاق الأموال، وسط وضع ضبابي.

نزيف العملة

ويقول عضو غرفة تجارة بغداد، أمين الطائي، إن "ارتفاع سعر الدولار ألقى بظلاله على الحركة التجارية في العاصمة بسبب خفض حجم الاستيراد؛ ما رفع أسعار السوق، كما إن المستورد حاليًّا يواجه أسعارًا مرتفعة، باعتبار أن التجار يحوّلون عملتهم المحلية إلى الدولار قبل شراء بضائعهم، ما يعني ارتفاع قيمة الشراء".

وأضاف الطائي في حديث لـ"إرم نيوز" أن "البنك المركزي، والحكومة العراقية، مدعوّان لوقف نزيف العملة المحلية وضبط حركة الأسواق وإنهاء المضاربة في سعر الدولار وإعادته إلى سعره السابق؛ ما سيعزز الوضع الاقتصادي ويخفف عن كاهل الطبقات الفقيرة التي تتأثر بهذا الارتفاع".

ويعتمد العراق بشكل كامل على البضائع والمواد والسلع المستوردة؛ ما يجعل ارتفاع سعر صرف الدولار ضربة للأسواق المحلية التي سترتفع فيها أسعار تلك البضائع القادمة من الصين وتركيا، وغيرهما من الدول.

واعتمد البنك المركزي العراقي خلال السنوات الماضية آلية فاعلة للحفاظ على أسعار الصرف من خلال بيع الدولار فيما يعرف باسم "نافذة بيع العملة الأجنبية" عبر بيعه "لأغراض تعزيز الأرصدة في الخارج على شكل حوالات أو اعتمادات" أو عبر البيع النقدي.