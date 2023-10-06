روسيا ترفع الحظر على معظم صادرات الديزل

وكانت الحكومة الروسية قد فرضت في الـ21 من شهر أيلول/سبتمبر الماضي، قيودًا مؤقتة على تصدير البنزين والديزل لتحقيق الاستقرار في السوق المحلية، إلا أن تلك القيود المفروضة على صادرات البنزين لا تزال قائمة.

والديزل يمثل أكبر جزء من صادرات روسيا من المنتجات النفطية وبلغ حوالي 35 مليون طن العام الماضي تم شحن ثلاثة أرباعها تقريبا عبر خطوط الأنابيب، كما صدرت روسيا 4.8 مليون طن من البنزين في عام 2022.

وساهمت القيود المفروضة على صادرات الوقود من روسيا، أكبر مصدر للوقود المنقول بحرًا في العالم، في زيادة الأسعار العالمية ودفعت بعض المشترين إلى البحث عن مصادر بديلة للبنزين والديزل.

ورفعت الحكومة أيضًا رسوم تصدير الوقود على الموزعين إلى 50 ألف روبل للطن من 20 ألف روبل وأعادت الدعم المقدم لمصافي النفط.