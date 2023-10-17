طيران الشرق الأوسط اللبنانية تضع 5 طائرات في تركيا تحسبًا لاندلاع صراع

قال متحدث باسم شركة طيران الشرق الأوسط، الناقل الوطني في لبنان، إن الشركة ستضع خمسًا من طائراتها البالغ عددها 24 في تركيا؛ كإجراء احترازي في حالة نشوب صراع.

وأوضح المتحدث أن هذه الخطوة لن تؤثر على عملياتها وأن جميع الرحلات الجوية ستستمر كالمعتاد.

وتدور اشتباكات بين إسرائيل من جهة وجماعة حزب الله اللبنانية وفصائل فلسطينية مسلحة في لبنان من جهة أخرى منذ 10 أيام عبر الحدود وهي الأعنف منذ حرب 2006، وتخشى بيروت من اتساع نطاقها.

وقال المتحدث باسم شركة طيران الشرق الأوسط إن الطائرات الخمس جرى نقلها إلى مطار إسطنبول بتركيا في مطلع الأسبوع وستظل هناك حتى إشعار آخر، في حين أن بقية طائرات الأسطول وعددها 19 ستعمل بشكل طبيعي.