هبوط كبير في بورصة تل أبيب بعد هجوم حماس
هبطت بورصة تل أبيب، اليوم الأحد، بنسبة قاربت الـ 6% في الساعة الأولى لفتح التداولات، بعد يوم على التصعيد إثر هجوم شنته حركة حماس الفلسطينية.
وأظهر الموقع الإلكتروني للبورصة، أن المؤشر الرئيس للبورصة تراجع بنسبة 5.7 بالمئة، أو 124 نقطة إلى 2040 نقطة، وسط عمليات بيع واسعة.
ويتوقع اقتصاديون، أن يضيف هذا التصعيد مزيدًا من الضعف للعملة الإسرائيلية، في ظل معاناة المستثمرين أصلًا من خطة "التعديلات القضائية" التي قدمتها حكومة بنيامين نتنياهو.
وكانت "كتائب عز الدين القسام" الجناح المسلح لحركة حماس، أعلنت السبت 2007 إطلاق أكثر من 5000 صاروخ على مدن إسرائيلية، وداهم مقاتلوها البلدات القريبة من القطاع، في عملية أطلق عليها اسم "طوفان الأقصى".
ورد الجيش الإسرائيلي على ذلك، بعملية "السيوف الحديدية"، وشن غارات مكثفة على مناطق عديدة في قطاع غزة، الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة، جرّاء حصار إسرائيلي متواصل منذ 2006.
وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، مقتل 370 مواطنًا وإصابة 2200 مواطن آخر بجراح مختلفة، فيما أعلنت إسرائيل، ارتفاع حصيلة القتلى إلى 659.