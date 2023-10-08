هبوط كبير في بورصة تل أبيب بعد هجوم حماس

هبطت بورصة تل أبيب، اليوم الأحد، بنسبة قاربت الـ 6% في الساعة الأولى لفتح التداولات، بعد يوم على التصعيد إثر هجوم شنته حركة حماس الفلسطينية.

وأظهر الموقع الإلكتروني للبورصة، أن المؤشر الرئيس للبورصة تراجع بنسبة 5.7 بالمئة، أو 124 نقطة إلى 2040 نقطة، وسط عمليات بيع واسعة.

ويتوقع اقتصاديون، أن يضيف هذا التصعيد مزيدًا من الضعف للعملة الإسرائيلية، في ظل معاناة المستثمرين أصلًا من خطة "التعديلات القضائية" التي قدمتها حكومة بنيامين نتنياهو.