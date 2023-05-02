بعد غياب 3 سنوات.. انطلاق المعرض الدولي للفلاحة في المغرب
تنطلق في مدينة مكناس المغربية، الثلاثاء، النسخة الـ 15 من "المعرض الدولي للفلاحة"، بعد غياب دام 3 سنوات بسبب الإجراءات المرتبطة بالحد من تفشي "كوفيد-19".
وبحسب وزارة "الفلاحة" المغربية، تستمر فعاليات المعرض حتى الـ 7 من الشهر الحالي، تحت رعاية من العاهل المغربي الملك محمد السادس.
ويمتد المعرض، الذي يستضيف المملكة المتحدة كضيف شرف لهذه النسخة، على مساحة 18 هكتارا، منها 11 هكتارا مغطاة.
وتوقعت وزارة الفلاحة أن تستقبل النسخة الحالية من الملتقى حوالي 900 ألف زائر و1400 عارض و65 دولة مشاركة.
واختير لهذه الدورة شعار "الجيل الأخضر: من أجل سيادة غذائية مستدامة".
وذكرت وكالة أنباء المغرب للأنباء أن هذه الدورة "ستعكف على مناقشة مستجدات القطاع الفلاحي، في ضوء التطورات التي يفرضها التضخم العالمي والتحديات المتعلقة بالمناخ".
ولفتت الوكالة الرسمية إلى أن "هذه الدورة ستتخللها ورش عمل وندوات ستتناول السيادة الغذائية والتغير المناخي".
وكشفت عن التوجه للتوقيع على 20 عقدا لبرامج تتعلق بسلاسل الإنتاج.
ويولي هذا المعرض، بحسب الوكالة، "أهمية خاصة للتطورات الأخيرة في مجال البحث والابتكار في القطاع الفلاحي".
كما يشهد المعرض حضورًا للمنتجات المحلية المغربية، من خلال جناح مخصص لها سيشهد مشاركة حوالي 500 تعاونية.
وكانت الدورة الأخيرة للمعرض الدولي للفلاحة، التي انعقدت عام 2019، قد جذبت 850 ألف زائر و595 صحفيا يمثلون وسائل إعلام محلية ودولية.
وشهدت الدورة الأخيرة تنظيم 35 ندوة وتوقيع 42 اتفاقية.