بعد غياب 3 سنوات.. انطلاق المعرض الدولي للفلاحة في المغرب

تنطلق في مدينة مكناس المغربية، الثلاثاء، النسخة الـ 15 من "المعرض الدولي للفلاحة"، بعد غياب دام 3 سنوات بسبب الإجراءات المرتبطة بالحد من تفشي "كوفيد-19".

وبحسب وزارة "الفلاحة" المغربية، تستمر فعاليات المعرض حتى الـ 7 من الشهر الحالي، تحت رعاية من العاهل المغربي الملك محمد السادس.

ويمتد المعرض، الذي يستضيف المملكة المتحدة كضيف شرف لهذه النسخة، على مساحة 18 هكتارا، منها 11 هكتارا مغطاة.

وتوقعت وزارة الفلاحة أن تستقبل النسخة الحالية من الملتقى حوالي 900 ألف زائر و1400 عارض و65 دولة مشاركة.

واختير لهذه الدورة شعار "الجيل الأخضر: من أجل سيادة غذائية مستدامة".