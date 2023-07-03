العراق يسدد لإيران 10 مليارات دولار من مستحقاتها
أعلنت غرفة التجارة الإيرانية العراقية، اليوم الإثنين، أن العراق سدّد مستحقات إيرانية قيمتها 10 مليارات دولار.
وقال رئيس الغرفة يحيى آل اسحاق، في تصريحات نقلتها وكالة أنباء "إرنا" الإيرانية الرسمية، إن "الأموال الإيرانية المستحقة على العراق، والبالغة 10 مليارات دولار، جرى إيداعها في المصرف العراقي للتجارة".
وأضاف آل إسحاق أنه "لا توجد عراقيل في مجال التحويلات المالية بين العراق وإيران، وأن البلدين اتفقا على صرف هذا المبلغ لشراء السلع التي لا يشملها الحظر المفروض على إيران".
وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد أكدت، في وقت سابق، عدم وجود أي تغيير على سياسة الولايات المتحدة إزاء إيران، وذلك بعد أن أعلنت وزارة الكهرباء العراقية تسديد 11 ترليون دينار من ديون الغاز لطهران.