مارك زاكربرغ: شركة "ميتا" ستلغي 10 آلاف وظيفة إضافية

أعلن رئيس مجلس إدارة "ميتا" الشركة الأمّ لفيسبوك وإنستغرام مارك زاكربرغ، الثلاثاء، أن الشركة ستلغي 10 آلاف وظيفة إضافية، بعد موجة أولى شملت صرف 11 ألف موظف مطلع تشرين الثاني/نوفمبر.

وقال زاكربرغ، في بيان، إن الشركة العملاقة ومقرّها "مينلو بارك" في ولاية كاليفورنيا الأمريكية ستلغي خمسة آلاف منصب شاغر حاليًا، والتي لن يتمّ توظيف أشخاص فيها بعد الآن.