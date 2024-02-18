معرض دبي العالمي للقوارب يوفر فرصا استثمارية كبيرة
يستعد معرض دبي العالمي للقوارب لاستقبال أعداد متزايدة من المستثمرين الدوليين وعشاق القطاع البحري، ولاسيما مع توقعات تشير إلى زيادة عدد أصحاب الثروات في دبي بنسبة 39% بحلول عام 2026، وفقاً لبيان صحفي وصل موقع "إرم نيوز".
ونظم مركز دبي التجاري العالمي مؤتمراً صحفياً للحديث عن الدورة الجديدة من المعرض، حضره كل من عبد الله بن حبتور، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في شركة شمال القابضة، الشركة المالكة والمطورة لدبي هاربر، وسعيد حارب، الأمين العام لمجلس دبي الرياضي ومستشار أول لمعرض دبي العالمي للقوارب، وبريت نوبل، الشريك المؤسس لشركة Sunseeker Gulf and Bush and Noble، وعبير الشعالي، الرئيس التنفيذي لشركة "جلف كرافت"..
كما حضر المؤتمر نعمان الحكيم، الرئيس التنفيذي للعمليات في مجموعة العميري القابضة، وأسماء الشريف، مساعد نائب الرئيس لشؤون التنمية المستدامة وإدارة المعارض في مركز دبي التجاري العالمي، وتريكسي لوه ميرماند، نائب الرئيس التنفيذي لإدارة الفعاليات في مركز دبي التجاري العالمي.
وتنطلق الدورة الثلاثون من المعرض، الذي ينظمه مركز دبي التجاري العالمي، في 28 فبراير حتى 3 مارس 2024، في ظل توقعات بعرض لا مثيل له من التميز في القطاع البحري والتكنولوجيا المتطورة والعروض المبتكرة في دبي هاربر، المرسى الأكبر والأكثر تطوراً في المنطقة.
وعلى هامش المؤتمر الصحفي، أشارت عبير الشعالي، الرئيس التنفيذي لشركة "جلف كرافت"، إلى "أهمية المشاركة في معرض دبي للقوارب، حيث استقطاب الشخصيات المهمة وأثرياء العالم ومصنّعي اليخوت والقوارب، وجميع الأطراف المشاركين في هذا العالم المهم".
وأكدت أن "المعرض يسهم في تشجيع الشركات المحلية والدولية وتشغيلها لما لها من أهمية للقطاع البحري، وبالتالي الوصول إلى دائرة متكاملة متينة من العلاقات الاقتصادية الراسخة بين دولة الإمارات والعالم".
وأوضحت الشعالي أن "جلف كرافت ستشارك هذا العام بـ15 يختاً وقارباً، وستدشن يخوتاً جديدة، فضلاً عن عمليات التجديد والتطوير.. فالشركة متخصصة في صناعة اليخوت من 32 قدماً إلى 175 قدماً، وكلها تساهم في حماية البيئة وتحقق شروط الاستدامة، مثل المحركات التي تسهّل حياة المستخدم وتطيل عمر القارب".
وبدوره، قال نعمان الحكيم، الرئيس التنفيذي للعمليات في مجموعة العميري القابضة، التي تتخذ من دولة الكويت مقراً لها فضلاً عن فروع أخرى لها في دولة الإمارات وغيرها، إن "مشاركة المجموعة في نسخة هذا العام من معرض القوارب مهمة وأساسية، ولاسيما أن العميري ظلت مداومة على المشاركة سنوياً، لما تتميز به سوق دبي من جاذبية ومكانة مهمة في المنطقة والعالم".
وأضاف الحكيم لـ"إرم نيوز"، أن "دبي سوق واعدة جداً، فهي المكان الآمن للملّاك واليخوت ورجال الأعمال لعرض منتجاتهم وكذلك الزوار، بينما توفر مراسي دبي بأحجامها الكبيرة مساحات مثالية للقوارب الضخمة".
ونوه نعمان الحكيم إلى أن مجموعته بكافة منتجاتها تحقق شروط الاستدامة البيئية، وتسير على النهج السليم في إنتاج مواد ومحركات ومعروضات صديقة للبيئة، كما لديها التكنولوجيا التي تتماشى مع هذا النهج البيئي.
ويقدم معرض دبي العالمي للقوارب 2024 عرضاً حيوياً برياً وبحرياً يجمع مئات القوارب لتوفير إطلالات استثنائية للزوار ومشهداً غنياً للمستثمرين الذين يسعون للدخول في المجال البحري.