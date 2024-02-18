معرض دبي العالمي للقوارب يوفر فرصا استثمارية كبيرة

يستعد معرض دبي العالمي للقوارب لاستقبال أعداد متزايدة من المستثمرين الدوليين وعشاق القطاع البحري، ولاسيما مع توقعات تشير إلى زيادة عدد أصحاب الثروات في دبي بنسبة 39% بحلول عام 2026، وفقاً لبيان صحفي وصل موقع "إرم نيوز".

ونظم مركز دبي التجاري العالمي مؤتمراً صحفياً للحديث عن الدورة الجديدة من المعرض، حضره كل من عبد الله بن حبتور، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في شركة شمال القابضة، الشركة المالكة والمطورة لدبي هاربر، وسعيد حارب، الأمين العام لمجلس دبي الرياضي ومستشار أول لمعرض دبي العالمي للقوارب، وبريت نوبل، الشريك المؤسس لشركة Sunseeker Gulf and Bush and Noble، وعبير الشعالي، الرئيس التنفيذي لشركة "جلف كرافت"..

كما حضر المؤتمر نعمان الحكيم، الرئيس التنفيذي للعمليات في مجموعة العميري القابضة، وأسماء الشريف، مساعد نائب الرئيس لشؤون التنمية المستدامة وإدارة المعارض في مركز دبي التجاري العالمي، وتريكسي لوه ميرماند، نائب الرئيس التنفيذي لإدارة الفعاليات في مركز دبي التجاري العالمي.