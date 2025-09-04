ارتفاع سعر سهم "بيتكوين" يجعل نجل ترامب مليارديراً

أصبح إريك ترامب نجل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مليارديراً، بعد الارتفاع الحاد في سعر حصته في شركة تعدين العملات المشفرة "بيتكوين"، بحسب مجلة "فوربس".

ويمتلك إريك ترامب 73 مليون سهم في الشركة، وبعد الارتفاع الحاد في سعر السهم صباح يوم أمس الأربعاء، بلغ سعر حصته ذروته عند 950 مليون دولار، وفقًا للمجلة.

ومع نهاية تداولات يوم الأربعاء، تباطأت مكاسب أسهم "بيتكوين" الأمريكية، ووصل سعرها إلى 8.04 دولار للسهم، ما منح إريك ترامب حصة شخصية تُقدر بـ590 مليون دولار.

وفي وقت سابق ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن أبناء ترامب الكبار يُنشئون شركة لتعدين البيتكوين تُسمى "أمريكان بيتكوين".

وأبرم دونالد ترامب الابن وإريك ترامب، إلى جانب شركائهما في "أمريكان داتا سنترز"، اتفاقية اندماج مع شركة التكنولوجيا "Hut 8"، التي ستُزود "أمريكان بيتكوين" بـ61 ألف جهاز تعدين.

وستحصل عائلة ترامب على حصة 20% في "أمريكان بيتكوين"، فيما ستحتفظ "Hut 8" بحصة 80% وستُدير العمليات من خلال 11 مركز بيانات تابعا لها في الولايات المتحدة.