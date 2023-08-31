افتتاح مبنى المسافرين الجديد بمطار أبوظبي في نوفمبر

أعلنت شركة مطارات أبوظبي الحكومية، اليوم الخميس، أنه من المزمع افتتاح مبنى مسافرين جديد في مطار أبوظبي الدولي في أوائل نوفمبر/تشرين الثاني.

وسيستقبل المبنى ما يصل إلى 45 مليون مسافر سنويًّا، واشتهر المبنى باسم "مبنى المطار الجديد" خلال مرحلة البناء وصُورت فيه مشاهد رئيسة في أحدث فيلم من سلسلة (ميشن إمبوسيبل) "مهمة مستحيلة" للممثل الأمريكي توم كروز.

وقالت مطارات أبوظبي في بيان "يشكل افتتاح المبنى إنجازًا مميزًا يسهم في تعزيز قدرات منظومة الطيران في الإمارة، ومكانتها المتنامية كوجهة مفضلة للمسافرين".