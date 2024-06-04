النفط يواصل خسائره بسبب مخاوف من زيادة المعروض

تراجعت أسعار النفط في التعاملات المبكرة، اليوم الثلاثاء، لتواصل خسائر الجلسة السابقة عندما تراجعت الأسعار إلى أدنى مستوياتها في 4 أشهر.

يأتي ذلك في ظل قلق المستثمرين إزاء زيادة الإمدادات في وقت لاحق من العام الجاري، وفق "رويترز".

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 20 سنتاً بما يعادل 0.3% إلى 78.16 دولار للبرميل.

وأغلق خام برنت دون 80 دولارا للمرة الأولى منذ 7 فبراير/ شباط، بعد أن انخفض أكثر من 3%، الاثنين.

وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 17 سنتاً أو 0.2% إلى 74.05 دولار. وأغلق بالقرب من أدنى مستوى في 4 أشهر بعد تراجعه 3.6%.

واتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاؤها بقيادة روسيا، فيما يعرف بمجموعة "أوبك+"، الأحد، على تمديد معظم تخفيضات إنتاج النفط حتى 2025، لكنها تركت مجالاً لإلغاء التخفيضات الطوعية من 8 أعضاء تدريجياً اعتباراً من أكتوبر.

وأثرت علامات ضعف نمو الطلب على أسعار النفط في الأشهر القليلة الماضية، مع التركيز على البيانات المتعلقة باستهلاك الوقود في الولايات المتحدة.

وانخفض متوسط سعر البنزين في الولايات المتحدة 5.8 سنتات إلى 3.50 دولار للجالون، الاثنين، وفقاً لبيانات شركة "جاز بودي".