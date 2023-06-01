تايوان تعتزم توقيع أول اتفاق بموجب إطار عمل للتجارة مع أمريكا

قالت الحكومة التايوانية في بيان مقتضب، إنها تتوقع التوقيع على أول اتفاق مع الولايات المتحدة بموجب إطار عمل محادثات تجارية جديدة، اليوم الخميس.

وكانت رئيسة تايوان تساي إينج وين، قد صرّحت نهاية آذار/مارس الماضي لمؤيدين خلال توقفها في نيويورك، بأن العلاقات بين الولايات المتحدة وتايوان "أوثق من أي وقت مضى".

وتحتفظ واشنطن، مثل معظم دول العالم، بعلاقات غير رسمية فقط مع تايبه، لكن القانون الأمريكي يطلب من الحكومة تزويد الجزيرة بوسائل للدفاع عن نفسها، ويسهّل زيارات التوقف غير الرسمية.