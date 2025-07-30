ترامب: لا تمديد لموعد الرسوم الجمركية

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأربعاء، إن الموعد النهائي الذي حدده لفرض رسوم جمركية مضادة على باقي الشركاء التجاريين لبلده لن يتم تمديده يوم الجمعة المقبل.

وكتب ترامب على منصته للتواصل الاجتماعي: "مهلة الأول من أغسطس/ آب هي مهلة الأول من أغسطس.. إنها ثابتة ولن تُمدد.. إنه يوم عظيم لأمريكا!!!"، بحسب "رويترز".

وكان ترامب أكد مسبقًا أنه لن يمدّد الموعد النهائي لفرض الرسوم الجمركية الأمريكية.

وقال ترامب إنّ الولايات المتحدة ستبدأ تحصيل رسوم جمركية على واردات من دول مختلفة في 1 أغسطس/ آب، مؤكدًا أنّه "لم يطرأ أي تغيير على هذا التاريخ، ولن يطرأ أي تغيير".

وأعلن ترامب في أبريل/ نيسان الماضي عن رسوم جمركية واسعة النطاق ضد معظم الشركاء التجاريين، قبل أن يعلّق تنفيذ معظمها حتى التاسع من تموز (يوليو)، عقب اضطرابات شهدتها أسواق الأسهم والسندات.

وخلال الأشهر الماضية، سعت إدارة ترامب لإبرام اتفاقات تجارية مع أكثر من 12 دولة لخفض الحواجز التجارية أمام الصادرات الأمريكية وتجنب فرض رسوم إضافية.