سلطنة عُمان تدرس إمكانية اعتماد 3 أيام إجازة أسبوعية

ذكرت تقارير إعلامية أن وزارة العمل في سلطنة عُمان تدرس إمكانية تغيير الإجازة الأسبوعية، واعتماد 3 أيام من كل أسبوع بدلا من يومين فقط، وهو نظام تم تطبيقه في أكثر من دولة حول العالم.

وقال وكيل وزارة العمل لتنمية الموارد البشرية، سالم بن مسلم السعيدي، إن "الوزارة قد تدرس في الفترة المقبلة موضوع الإجازات الأسبوعية، لتكون 3 أيام، وذلك بعد تطبيق هذا النظام في أكثر من دولة حول العالم، ومنها دول مجاورة".