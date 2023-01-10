سلطنة عُمان تدرس إمكانية اعتماد 3 أيام إجازة أسبوعية
ذكرت تقارير إعلامية أن وزارة العمل في سلطنة عُمان تدرس إمكانية تغيير الإجازة الأسبوعية، واعتماد 3 أيام من كل أسبوع بدلا من يومين فقط، وهو نظام تم تطبيقه في أكثر من دولة حول العالم.
وقال وكيل وزارة العمل لتنمية الموارد البشرية، سالم بن مسلم السعيدي، إن "الوزارة قد تدرس في الفترة المقبلة موضوع الإجازات الأسبوعية، لتكون 3 أيام، وذلك بعد تطبيق هذا النظام في أكثر من دولة حول العالم، ومنها دول مجاورة".
وأوضح البوسعيدي أن "الوزارة أبدت مرونتها في بعض أنماط العمل، حيث إن هناك وزارات وهيئات حكومية قامت بتطبيق نظام العمل عن بعد، والعمل الجزئي وغيرها"، وفقا لصحيفة "عُمان" المحلية.
وتعتمد عُمان منذ عقد من الزمن يومي عطلة أسبوعية، وهما الجمعة والسبت للعاملين في القطاعين الحكومي والخاص.
وتم تطبيق نظام العمل 4 أيام، مقابل 3 أيام إجازة في أكثر من دولة في العالم، ومنها إمارة الشارقة في دولة الإمارات، حيث اعتمدت منذ مطلع العام 2022 تطبيق هذا النظام لتكون أيام العطلة هي الجمعة والسبت والأحد.
وجاء تطبيق هذا النظام في الشارقة تزامنا مع اعتماد حكومة الإمارات النظام الجديد للعمل الأسبوعي للقطاع الحكومي الاتحادي بالدولة، لتكون 4 أيام ونصف يوم عمل، من يوم الإثنين إلى الخميس، ونصف يوم عمل في يوم الجمعة، وتكون العطلة الأسبوعية يومي السبت والأحد.