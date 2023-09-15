البنك المركزي الروسي يرفع نسبة الفائدة الرئيسة إلى 13%‎

أعلن البنك المركزي الروسي، اليوم الجمعة، رفع نسبة الفائدة الرئيسة من 12 إلى 13 % في ثالث خطوة مماثلة في أقل من شهرين لمواجهة التضخم وتراجع سعر صرف الروبل، الذي يبقى رغم الجهود عند مستويات ضعيفة في مقابل الدولار.

وأوضح البنك في بيان، "إزاء الضغوط التضخمية في الاقتصاد الروسي التي تبقى مرتفعة"، و"تراجع الروبل خلال هذا الصيف" كان من "الضروري حصول تشديد نقدي إضافي".

وأضاف: "قرر مجلس إدارة البنك المركزي الروسي زيادة سعر الفائدة الرئيسة بمئة نقطة أساس لتصل إلى 13%".

ومنذ أسابيع عدة ترافق انهيار الروبل مع عودة التضخم الذي سجل زيادة نسبتها 5,5 % في آب/ أغسطس، ويضاف ذلك إلى الكلفة المتنامية للنزاع في أوكرانيا؛ ما يجعل الكثير من الروس يخشون من تراجع في مستوى معيشتهم.

ويعود ذلك خصوصا إلى التراجع الكبير في إيرادات بيع المحروقات بسبب العقوبات الدولية وعزم الأوروبيين على وقف اعتمادهم على موسكو في مجال الطاقة.

ورغم رفع نسبة الفائدة الرئيسة مرة أولى في 21 تموز/ يوليو وثانية في منتصف آب/ أغسطس، إزاء التراجع الكبير في سعر صرف الروبل، تبقى العملة الوطنية عند مستويات متدنية جدا في مقابل الدولار واليورو.

والجمعة بلغ سعر الدولار 96,5 روبل واليورو 102,8 روبل وهي مستويات قريبة من تلك المسجلة في آذار/مارس 2022، بعد موجة العقوبات التي طالت الاقتصاد الروسي ردا على الحرب الروسية لأوكرانيا.

وأكد المصرف المركزي الروسي، الجمعة، أن "عودة التضخم إلى الهدف المحدد له واستقراره بحدود 4 % يتطلب إبقاء قيود نقدية صارمة في الاقتصاد لفترة طويلة".