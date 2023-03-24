وزيرة الطاقة الأمريكية: إعادة ملء الاحتياطي البترولي الاستراتيجي قد تستغرق سنوات

وقالت جرانهولم لنواب الولايات في جلسة استماع بالكونغرس: "هذا العام سيكون من الصعب علينا الاستفادة من هذا السعر المنخفض، لكننا سنواصل البحث عنه في المستقبل؛ لأننا نعتزم التمكن من توفير دولارات دافعي الضرائب".

وقال مسؤولون من إدارة بايدن إنهم يريدون إعادة ملء الاحتياطي، بعد بيع نحو 180 مليون برميل العام الماضي في سحب قياسي، حين يستقر سعر النفط عند نحو 70 دولارا للبرميل. وبيع النفط من الاحتياطي بنحو 94 دولارا للبرميل.

وانخفض سعر العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط القياسي إلى نحو 70 دولارا للبرميل هذا الأسبوع؛ بسبب مخاوف بشأن الاقتصاد في غمرة أزمات في عدد من البنوك.

وقالت جرانهولم في الجلسة إن الإدارة "تريد إعادة شراء النفط بأقل من 72 دولارا للبرميل".