النفط يتراجع بفعل زيادة مخزونات الخام الأمريكية

انخفضت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، متراجعة من أعلى مستوياتها في ثلاثة أشهر في اليوم السابق، بعد أن أظهرت بيانات الصناعة ارتفاع مخزونات الخام الأمريكية، لكن مؤشرات على تقلص الإمدادات العالمية وآمال في حفز الصين لاقتصادها حدَّت من الخسائر.

وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 32 سنتًا أو 0.4 في المئة إلى 83.32 دولار للبرميل، بينما بلغ سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 79.35 دولار للبرميل، منخفضًا 28 سنتًا أو 0.4 في المئة، بحسب وكالة "بلومبيرغ" للأخبار الاقتصادية.