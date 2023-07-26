الاتحاد الأوروبي: سننقل الحبوب الأوكرانية عبر "ممرات التضامن"

قال يانوش فويتشوفسكي مفوض الزراعة في الاتحاد الأوروبي إن التكتل مستعد لتصدير جميع السلع الزراعية الأوكرانية تقريبا عبر ممرات التضامن.

وقال فويتشوفسكي للصحفيين "نحن مستعدون لتصدير كل شيء تقريبا. هذا يبلغ نحو أربعة ملايين طن شهريا من بذور الزيوت والحبوب وحققنا هذا الحجم في نوفمبر تشرين الثاني من العام الماضي".

وأضاف إن 60 بالمئة من صادرات أوكرانيا مرت عبر ممرات التضامن بينما مر 40 بالمئة عبر البحر الأسود قبل انسحاب روسيا هذا الشهر من اتفاق كان يسمح بالتصدير الآمن للحبوب عبر البحر الأسود بوساطة من الأمم المتحدة.