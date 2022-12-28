ألمانيا: حظر بيع روسيا لنفطها لن يترتب عليه أثر فعلي

أكدت الحكومة الألمانية، اليوم الأربعاء، أن حظر موسكو بيع النفط الروسي اعتبارا من الأول من شباط/فبراير إلى الدول الأجنبية التي تلتزم سقفا لسعره لن يترتب عليه "أثر فعلي".

وقال متحدث باسم وزارة الاقتصاد والمناخ خلال مؤتمر صحفي: "لا أريد أن أقول إن لا أثر له، لكن لن يكون له أثر فعلي. لقد استعددنا بالفعل منذ بداية الصيف لاستبدال النفط الروسي، لطالما عملنا على ضمان أمن التوريد وما زال مضمونا، بغض النظر عما إذا كان هذا المرسوم قد صدر أم لا".

ومن المقرر أن تحظر روسيا اعتبارا من الأول من شباط/فبراير 2023، بيع نفطها للبلدان الأجنبية التي اعتمدت سقفا لسعره حُدّد بستين دولارا للبرميل في مطلع كانون الأول/ديسمبر بقرار من الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع وأستراليا.