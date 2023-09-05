السعودية تمدد الخفض الطوعي لإنتاج النفط حتى نهاية ديسمبر

أعلنت السعودية الثلاثاء، عن أنها ستمدد خفضها الطوعي لإنتاج النفط، البالغ مليون برميل يوميًا، لمدة ثلاثة أشهر أخرى حتى نهاية ديسمبر/ كانون الأول 2023، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.

وقفزت أسعار النفط بعد الأنباء عن تمديد السعودية خفض الإنتاج، إذ تجاوزت أسعار خام برنت 90 دولارًا للبرميل للمرة الأولى منذ 18 نوفمبر/تشرين الثاني.

ونقلت الوكالة عن مصدر مسؤول في وزارة الطاقة قوله، إن "قرار الخفض الطوعي ستتم مراجعته شهريًا للنظر في زيادة الخفض أو تعزيز الإنتاج، بناء على ظروف السوق".