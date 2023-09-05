السعودية تمدد الخفض الطوعي لإنتاج النفط حتى نهاية ديسمبر
أعلنت السعودية الثلاثاء، عن أنها ستمدد خفضها الطوعي لإنتاج النفط، البالغ مليون برميل يوميًا، لمدة ثلاثة أشهر أخرى حتى نهاية ديسمبر/ كانون الأول 2023، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.
وقفزت أسعار النفط بعد الأنباء عن تمديد السعودية خفض الإنتاج، إذ تجاوزت أسعار خام برنت 90 دولارًا للبرميل للمرة الأولى منذ 18 نوفمبر/تشرين الثاني.
ونقلت الوكالة عن مصدر مسؤول في وزارة الطاقة قوله، إن "قرار الخفض الطوعي ستتم مراجعته شهريًا للنظر في زيادة الخفض أو تعزيز الإنتاج، بناء على ظروف السوق".
ويأتي الخفض الطوعي للمملكة إضافة إلى خفض للإنتاج اتفقت عليه دول تحالف أوبك+، الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا وحلفاء آخرين، ويمتد حتى نهاية 2024.
وقال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك في بيان الثلاثاء، إن "بلاده مددت أيضًا قرارها الطوعي بتقليص صادراتها النفطية بمقدار 300 ألف برميل يوميًا حتى نهاية العام الحالي، وإن روسيا ستراجع أيضًا الخفض الطوعي شهريًا".