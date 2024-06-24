للمرة الأولى منذ عقود.. هروب "جماعي" للأثرياء من إسرائيل

كشف تقرير عن "هروب جماعي" للأثريا من إسرائيل، للمرة الأولى منذ عقود، إذ غادر عدد أكبر من المهاجرين الأثرياء البلاد مقارنة بالقادمين إليها، وفقا لما ذكرته وكالة الأناضول.

وأظهر التقرير، الصادر الأسبوع الماضي، خروج إسرائيل من تصنيفات هجرة الثروات الخاصة لعام 2024 التي نشرتها شركة الاستشارات الاستثمارية "هينلي آند بتارتنرز" (Henley & Partners) المتخصصة في الإقامة والجنسية الدولية.

وفقا للشركة، احتلت إسرائيل في العام الماضي المرتبة الـ12 مع 600 شخص ثري إضافي يعيشون في البلاد، بعد أن كانت في المرتبة الثامنة عام 2022.

ويقول تقرير هجرة الثروات: "في انقلاب للأحوال، خرجت إسرائيل من قائمة أكبر تدفقات الأموال للمرة الأولى في عام 2024.. ويمثل هذا تحولا كبيرا".

وبالعودة إلى تاريخ التقرير المستمر منذ قرابة 50 عاما، احتلت إسرائيل المرتبة العاشرة بين أفضل الوجهات لمهاجري المليونيرات لعدة عقود، كمرتبة متوسطة.

ويعني ذلك أن الحرب على قطاع غزة دفعت عددا أقل من المستثمرين الأثرياء الذين أبدوا اهتماما بالاستقرار في البلاد، لكن ما حصل أن شريحة واسعة من المستثمرين نقلوا رؤوس أموالهم إلى بلدان أخرى تعتبر أكثر أمانا.

واحتلت الإمارات العربية المتحدة المركز الأول في القائمة، حيث اجتذبت 6700 مهاجر من أصحاب الأموال خلال العام الماضي. وجاءت الولايات المتحدة في المرتبة الثانية، حيث اجتذبت 3800 مهاجر.

وتعرّف شركة هنلي الشخص الثري بأنه شخص لديه أصول سائلة تزيد على مليون دولار.