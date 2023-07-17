بسبب موجة الحر.. أزمة الكهرباء المتواصلة في غزة تثير غضبا واسعا
أعرب فلسطينيون من سكان قطاع غزة عن غضبهم وتذمرهم؛ في أعقاب أزمة الكهرباء المتواصلة في القطاع، منذ تولي حركة حماس السلطة قبل 17 عامًا، على مواقع التواصل الاجتماعي، تحت عنوان "المولد الرابع".
وجاء إطلاق اسم "المولد الرابع" على هذه الحملة؛ للتذكير بوعد حماس بتشغيل مولد كهرباء رابع لسد الطلب المتزايد على التيار الكهربائي.
وتأتي الحملة على خلفية موجة الحر الشديدة التي تمر بها المنطقة، حيث انخفض عدد ساعات توصيل القطاع بالكهرباء إلى أربع ساعات فقط، مقارنة بست ساعات إلى ثماني ساعات قبل ذلك.
وأعرب سكان قطاع غزة عن غضبهم من انقطاع التيار الكهربائي المستمر، على الرغم من أن شركة كهرباء غزة وعدت بزيادة إنتاج الكهرباء من خلال مولد رابع يعمل في غزة خلال الصيف.
وقالت شركة الكهرباء في غزة، إن "هناك عائلات تسرق الكهرباء بحسابات وهمية؛ لذلك يجب تركيب عداد كهرباء منزلي في كل منزل في غزة ودفع الكهرباء مقدمًا".
وقال سكان ونشطاء اجتماعيون في قطاع غزة، إن "هذه كذبة تهدف إلى تبرير تحصيل الأموال منهم".
وبحسب النشطاء، فإن السلطة الفلسطينية تدفع حصتها من الكهرباء التي تأتي من إسرائيل، والكهرباء المصرية التي تأتي كجزء من أموال إعادة الإعمار القطرية، وبالتالي لا يوجد مبرر لدفع ثمن الكهرباء التي تحصل عليها حكومة حماس مجانًا.
كما يتهم النشطاء حكومة حماس بتوصيل الكهرباء بالكامل فقط لمن هم مقربون وأعضاء في الحركة، في حين أن باقي السكان، الذين يعيش حوالي 60% منهم تحت خط الفقر، لديهم كهرباء محدودة.
يذكر أنه يعيش في قطاع غزة نحو 2.23 مليون نسمة، أكثر من 70% منهم عاطلون عن العمل.