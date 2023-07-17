بسبب موجة الحر.. أزمة الكهرباء المتواصلة في غزة تثير غضبا واسعا

وتأتي الحملة على خلفية موجة الحر الشديدة التي تمر بها المنطقة، حيث انخفض عدد ساعات توصيل القطاع بالكهرباء إلى أربع ساعات فقط، مقارنة بست ساعات إلى ثماني ساعات قبل ذلك.

وأعرب سكان قطاع غزة عن غضبهم من انقطاع التيار الكهربائي المستمر، على الرغم من أن شركة كهرباء غزة وعدت بزيادة إنتاج الكهرباء من خلال مولد رابع يعمل في غزة خلال الصيف.

وقالت شركة الكهرباء في غزة، إن "هناك عائلات تسرق الكهرباء بحسابات وهمية؛ لذلك يجب تركيب عداد كهرباء منزلي في كل منزل في غزة ودفع الكهرباء مقدمًا".

وقال سكان ونشطاء اجتماعيون في قطاع غزة، إن "هذه كذبة تهدف إلى تبرير تحصيل الأموال منهم".