ارتفاع الأسهم الأوروبية بدفعة من قطاعي البنوك والتكنولوجيا

أغلقت الأسهم الأوروبية على ارتفاع طفيف، الاثنين، بعدما عوض قطاعاً البنوك والتكنولوجيا بعض خسائر الأسبوع الماضي، وفق "رويترز".

وحدثت الخسائر إثر هزة في الأسواق نتيجة عدم اليقين السياسي في فرنسا، في حين قفز سهم شركة "توب دنمرك" في أعقاب أنباء عرض شركة التأمين سامبو لشراء جميع أسهم منافستها.

وارتفع المؤشر "ستوكس 600" الأوروبي 0.1% ليتعافى من أسوأ انخفاض أسبوعي بالنسبة المئوية يسجله منذ بداية العام.

وربح مؤشر قطاع البنوك ما يقرب من 1% بعد انخفاضه بأكثر من 8% الأسبوع الماضي.

وصعد مؤشر شركات التكنولوجيا بما يعادل 0.6% متعافيا من انخفاض بنحو 2% الأسبوع الماضي.

وشهد المؤشر "ستوكس 600" خلال الجلسة تراجعاً وصل به إلى أدنى مستوى في 6 أسابيع.

وتعرضت أسهم أوروبا لضغوط، الأسبوع الماضي، بعدما دعا الرئيس إيمانويل ماكرون إلى انتخابات تشريعية مبكرة بعد هزيمة قاسية مني بها حزبه المنتمي لتيار الوسط في انتخابات البرلمان الأوروبي. وبدأت الجملة الانتخابية، الاثنين.

وغلب الارتفاع على أغلب بورصات المنطقة يوم الاثنين. وارتفع المؤشر "كاك 40" الفرنسي 0.9% بعد انخفاضه بأكثر من 6% الأسبوع الماضي.

وقاد قطاع الرعاية الصحية تراجع القطاعات على المؤشر الأوروبي اليوم وهبط بنحو 1% بينما نزل قطاع شركات التعدين 0.7% مع تراجع أسعار أغلب المعادن بسبب بيانات أظهرت أن الإنتاج الصناعي في الصين جاء أقل من المتوقع في مايو/ أيار.

وقفز سهم توبدنمرك 22.2% بعد أن وافقت شركة التأمين الفنلندية "سامبو" على شراء منافستها الدنمركية في صفقة تقدر قيمة الشركة بنحو 33 مليار كرونة (4.73 مليار دولار). وتراجع سهم "سامبو" بنحو 1.2%.

وأضاف سهم "آي.إن.جي" ما يعادل 2.8% إلى قيمته بعد أن توقع أكبر بنك هولندي قياساً بحجم الأصول نمو إجمالي الدخل بين 4%و5% سنويا خلال الفترة من 2024 إلى 2027.

وهبط سهم "أديداس" 2.5% بعد أن أعلنت شركة الملابس الرياضية الألمانية أنها تحقق في اتهامات فساد في الصين بعد تلقيها خطاباً من مجهول.