ارتفاع الدولار مع بدء العد التنازلي لصدور بيانات الأسعار الأمريكية‎

ارتفع الدولار، اليوم الأربعاء، وجرى تداوله بالقرب من حاجز 160 يناً مع بدء المستثمرين في توخي الحذر وانطلاق العد التنازلي لصدور بيانات الأسعار الأمريكية في نهاية الأسبوع.

وتراجع اليورو بشكل طفيف خلال الليل واستقر عند 1.0708 دولار في التعاملات الآسيوية.

وسجل الين 159.71 للدولار، وهو ما جعل الأسواق في حالة تأهب نظراً لقربه من المستوى الذي ربما تدخلت عنده السلطات اليابانية بشراء الين في أبريل/ نيسان.

وأدت قفزة مفاجئة للتضخم في كندا أظهرتها بيانات صدرت، الثلاثاء، إلى ارتفاع الدولار الكندي لفترة وجيزة إلى أعلى مستوى في 3 أسابيع.

وتتوقع الأسواق أن تظهر البيانات الأمريكية التي تصدر، يوم الجمعة، تباطؤ النمو السنوي في مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي إلى 2.6% في مايو/ أيار، وهو أدنى مستوى منذ أكثر من 3 سنوات ويفتح الطريق أمام خفض أسعار الفائدة.

والمؤشر هو المقياس المفضل لدى البنك المركزي الأمريكي للتضخم. ومع ذلك، يواصل صناع السياسة الإشارة إلى أنهم ليسوا في عجلة من أمرهم بالنسبة لخفض الفائدة.

وتراجع الدولار الأسترالي 0.1% إلى 0.6640 دولار أمريكي، بينما انخفض الدولار النيوزيلندي إلى 0.6115 دولار. واستقر الجنيه الإسترليني عند 1.268 دولار.

وتعافت عملة "بتكوين" المشفرة إلى حد ما بعد انخفاضها إلى ما دون 60 ألف دولار هذا الأسبوع، وجرى تداولها عند 61668 دولاراً.

وإلى جانب الين، يتعرض اليوان الصيني أيضاً لضغوط بسبب استمرار قوة الدولار. وسجل اليوان في أحدث تداولات 7.2884 للدولار في التعاملات الخارجية.