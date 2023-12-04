الصندوق العربي للطاقة يعتزم استثمار مليار دولار في تقنيات إزالة الكربون

قال الصندوق العربي للطاقة (أبيكورب سابقا) الإثنين، إنه يعتزم استثمار ما يصل إلى مليار دولار في تقنيات إزالة الكربون على مدى السنوات الخمس المقبلة.

ويركز الصندوق، وهو مؤسسة مالية متعددة الأطراف، على منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ويعد الاستثمار المقرر والاسم الجديد جزءا من إستراتيجية مدتها 5 سنوات حتى عام 2028، لدعم تحول "مشهد الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نحو مستقبل يتحقق فيه صافي انبعاثات صفري".

وأعلن الصندوق عن ذلك في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب28) في دبي.