الصندوق العربي للطاقة يعتزم استثمار مليار دولار في تقنيات إزالة الكربون
قال الصندوق العربي للطاقة (أبيكورب سابقا) الإثنين، إنه يعتزم استثمار ما يصل إلى مليار دولار في تقنيات إزالة الكربون على مدى السنوات الخمس المقبلة.
ويركز الصندوق، وهو مؤسسة مالية متعددة الأطراف، على منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
ويعد الاستثمار المقرر والاسم الجديد جزءا من إستراتيجية مدتها 5 سنوات حتى عام 2028، لدعم تحول "مشهد الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نحو مستقبل يتحقق فيه صافي انبعاثات صفري".
وأعلن الصندوق عن ذلك في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب28) في دبي.
وقال الرئيس التنفيذي للصندوق خالد علي الرويغ في بيان "تتضمن إستراتيجيتنا تنويع الاستثمارات من خلال دعم التقدم التكنولوجي لتعزيز كفاءة الطاقة ودفع الجهود المستدامة لإزالة الكربون".
وأصدرت المؤسسة، التي منحتها كل وكالات التصنيف الائتماني الكبرى تصنيفا ائتمانيا من الدرجة الاستثمارية، سندات خضراء لأجل 5 سنوات بقيمة 750 مليون دولار بعد إنشاء إطار عمل يخص السندات الخضراء في عام 2021. وخصص الصندوق 610 ملايين دولار حتى الآن لأحد عشر مشروعا في المنطقة.
وجاء في البيان أن المؤسسة خصصت حاليا 18% من محفظتها للقروض، والبالغة 4.5 مليار دولار، لدعم مبادرات المسؤولية البيئية والاجتماعية.
وأسست 10 دول عربية مصدرة للنفط أبيكورب في عام 1974.
ويقع مقره الرئيس في السعودية ولديه أصول تزيد على 8 مليارات دولار، وفقا لموقعه الإلكتروني.