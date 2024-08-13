تراجعت أسعار النفط قليلاً، اليوم الثلاثاءً لتُنهي سلسلة مكاسب استمرت 5 أيام، مع إعادة تركيز الأسواق على المخاوف بشأن الطلب بعد أن خفّضت "أوبك"، الاثنين، توقعاتها لنمو الطلب في 2024 بسبب ضعف التوقعات في الصين.

وبحلول الساعة 0005 بتوقيت جرينتش، هبطت العقود الآجلة لخام برنت 41 سنتاً أو 0.5% إلى 81.89 دولار للبرميل.

وخسرت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 43 سنتاً أو 0.5% إلى 79.63 دولار.

وارتفع خام برنت أكثر من 3%، الاثنين، في حين ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي بما يزيد عن 4%، وفق "رويترز".

وسلّط خفض توقعات منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) للطلب العالمي على النفط في عام 2024 الضوء على المعضلة التي يواجهها تحالف "أوبك+" الأوسع في زيادة الإنتاج اعتباراً من أكتوبر/ تشرين الأول.

وكان خفض توقعات "أوبك" للعام الحالي هو الأول منذ إعلانها في يوليو/ تموز 2023، ويأتي بعد تزايد المؤشرات على أن الطلب في الصين تخلف عن التوقعات بسبب انخفاض استهلاك الديزل، بينما تعوق الأزمة في قطاع العقارات ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وفي غضون ذلك، يتصاعد الصراع في الشرق الأوسط مع تأهب الولايات المتحدة لهجمات كبيرة قد تشنها إيران أو وكلاؤها في المنطقة هذا الأسبوع، حسبما قال المتحدث باسم الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي، الاثنين.

وقال محللون إن أي هجوم قد يؤدي إلى اضطراب إمدادات الخام العالمية وارتفاع الأسعار. كما قد يدفع الهجوم الولايات المتحدة إلى فرض حظر على صادرات النفط الإيرانية مما قد يؤثر على إمدادات تبلغ 1.5 مليون برميل يومياً.

وتترقب الأسواق أيضاً تقرير مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة، غداً الأربعاء، والذي سيعطي قراءة حاسمة عن التضخم.

ويشعر المستثمرون الآن بالقلق من أن تثير بيانات تبعث على التشاؤم المخاوف من حدوث تباطؤ اقتصادي.

وأظهرت أداة "فيد ووتش" من "سي.إم.إي" أن أسواق المال تراهن على خفض أسعار الفائدة الأمريكية بمقدار 25 أو 50 نقطة أساس في سبتمبر/ أيلول، وتتوقع تيسيراً نقدياً بواقع 100 نقطة أساس بحلول نهاية العام.

وتساهم بيئة أسعار الفائدة المنخفضة في زيادة النشاط الاقتصادي وهي بدورها تزيد من استهلاك مصادر الطاقة مثل النفط.