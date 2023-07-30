"الغارديان": محاولة البرتغال لجذب الأموال الأجنبية تأتي بنتائج عكسية

ذكرت صحيفة "الغارديان" البريطانية، أن الحوافز الحكومية، وإلغاء القيود على شركات تأجير العقارات الأجنبية وشركات التسويق لأفضل الأماكن للعيش والعمل عن بعد، وبرامج مخطط إقامة غير اعتيادي يوفر الضرائب للأجانب، وبرامج التأشيرات الذهبية التي تمنح تصاريح الإقامة مقابل شراء عقارات أدت إلى رفع تكاليف الإسكان على سكان البرتغال المحليين.

وأشارت الصحيفة إلى أن أزمة الإيجارات في لشبونة وبورتو ومدن برتغالية أخرى واضحة جدًا.

مارجريدا كوستوديو، مواطنة برتغالية تعيش في شقة مع ابنتها بيلار البالغة من العمر ثلاث سنوات، لديها أمور أكثر إلحاحًا في ذهنها. مثل الكثير من الناس في البرتغال، تعيش في معاناة شهرية عندما يتعلق الأمر بتغطية تكاليف شقتها.

وعلى الرغم من عملها الجيد في مجال الموارد البشرية، فإنها تكسب 930 يورو (795 جنيهًا إسترلينيًا) شهريًا بعد الضريبة، منها 700 يورو تذهب لدفع الإيجار.

وقالت: "هنا، تنفق نحو 90% من راتبك على الإيجار كل شهر. كل ما يتبقى لديك يذهب للغاز والماء والكهرباء والطعام. إنه مثل العيش على الحافة".

وأدى الانتعاش الاقتصادي في البرتغال، المدعوم بإلغاء القيود وسلسلة من المخططات المصممة لجذب الاستثمار الأجنبي، إلى تشويه سوق الإسكان إلى درجة لا يمكن الاعتراف بها في مكان يبلغ الحد الأدنى للأجور الشهرية فيه 760 يورو، فيما يكسب 50% من الناس أقل من ألف يورو شهريًا.

وأشارت الصحيفة إلى أنه وقبل ست سنوات من الآن، حذر المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالإسكان من أن السياحة الجامحة من شأنها أن تقوض الحق في السكن لأضعف الناس في البرتغال، وتوقع أن يؤدي تدهور السكن والظروف المعيشية إلى ظهور فقراء جدد.

قالت ريتا سيلفا، وهي ناشطة وباحثة مخضرمة في مجال الإسكان، إن الأزمة تعمل فقط على زيادة التفاوتات القائمة.

وأضافت: "الأطباء لا يأتون إلى المدن الكبرى حيث هناك حاجة ماسة إليهم؛ لأنهم لا يستطيعون تحمل تكاليف مكان للعيش. والأمر نفسه ينطبق على المعلمين. إنه يؤثر على المجتمع بطرق مختلفة، وسيكون له تأثير اقتصادي في المستقبل".

وتابعت: "أصبح السوق بلا سياق من حيث إنه سوق لم يعد يتجه نحو الأشخاص الذين يعيشون ويعملون في البرتغال. إنه سوق يتجه، من خلال سياسات الحكومة، نحو الاستثمار الأجنبي".

وطالب المواطنون البرتغاليون مرارًا وتكرارًا في اعتصاماتهم تحديد سقف للإيجارات وتنظيم الإيجارات وتنظيم الرهون العقارية للحماية من الزيادات الهائلة في أسعار الفائدة. وأن يتم توفير مكان لائق لهم للعيش فيه.

أما الحكومة الاشتراكية البرتغالية، فقد قالت إنها جعلت بالفعل أزمة الإسكان أولوية، كما أعلنت أيضًا عن حزمة إجراءات للتخفيف عن مواطنيها في مجال الإسكان.

المصدر: صحيفة "الغارديان" البريطانية